SINZ Sinzer Kirmes ist Anlass zum Blick in Historie

Die Pfarrgemeinde und der Ort Sinz feiern am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, ihre Dionysius-Kirmes. Das Kirmes-Festhochamt findet am Sonntag, 13. Oktober um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche statt. Während des Gottesdienstes feiern die Sinzer dann auch Erntedank. Der Kirchenchor gestaltet das Hochamt gesanglich mit. Am Kirmes-Samstag, 12. Oktober, feiern zudem die Eheleute Katharina und Richard Kiefer um 11 Uhr in der Dionysius-Pfarrkirche das Fest ihrer Diamantenen Hochzeit.