SG Perl-Besch Wenn der Trainer plötzlich Lachfältchen hat

Die Sorgenfalten, die Timo Mertinitz, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Perl-Besch, am Sonntag beim Derby gegen den FC Brotdorf anfangs auf der Stirn hatte, waren nach dem Abpfiff zu Lachfalten geworden. Kein Wunder. Denn dass seine Elf letztlich mit 3:1 (1:0) die Oberhand behalten hatte, danach sah es in den ersten 27 Minuten nicht wirklich aus. Die Gäste aus Brotdorf machten das Spiel und hatten gute Chancen, in Führung zu gehen. Erst ab Mitte der ersten Halbzeit, meldete sich auch Perl-Besch auf dem Platz. In der 27. Minute gewann Innenverteidiger Manuel Buch tief in der eigenen Hälfte einen Zweikampf und spielte den Ball in die Spitze zu Steffen Sieren. Der ließ sich nicht lange bitten und schoss die Kugel zum 1:0 ins Netz. Nun glättete sich die Stirn des Trainers, denn sein Team war nach der Führung bedeutend besser im Spiel – und war spätestens in der zweiten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. „Wir haben den Gegner bedeutend früher angegriffen und so Brotdorfs Aufbauspiel schon im Ansatz gestört“, gab Mertinitz seine geänderte Marschroute preis.