Kapelle in den Weinbergen In Lichterprozession steckt viel Tradition

Nach der Corona-Epidemie hat vor zwei Jahren die Kulturinitiative Sehndorf wieder mit der Ausrichtung der Marienkirmes in Sehndorf begonnen. Sie wird auch in diesem Jahre nun wieder am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. August, diese Sehndorfer Kirmes mit Live-Musik und einigen Überraschungen an beiden Tagen rund um den Dorfbrunnen durchführen. So beginnt die Sehndorfer Kirmes am Mittwoch, 14. August, 18 Uhr, mit dem Fassanstich und anschliender Live-Musik mit den Viezbuxen in der Ortsmitte rund um den „Bour“. Am Donnerstag, 15. August, gibt’s dann um 10 Uhr ein Bayrisches Frühstück, ab 13 Uhr ist Kaffee- und Kuchenzeit. Von 14 bis 16 Uhr: Happy-Hour. Um 19 Uhr findet die Kirmes-Festmesse mit anschließender Lichterprozession zur Fatimakapelle statt. Es folgt der Kirmesausklang mit Live-Musik der Band Al Dente rund um den Bour. An beiden Tagen ist für die Kinder eine Springburg aufgebaut.