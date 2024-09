Weinlese in Sehndorf Wenn Bürgermeister selbst zur Ernteschere greifen

Ein paarmal Schnüffeln und schon ist Idas Neugierde gestillt. Beruhigt lässt sich die Wachtelhunddame im Gras nieder, während Herrchen Michael Forster den Zweig mit den saftigen Burgundertrauben von dem Weinstock trennt. Hochkonzentriert arbeitet sich der frisch gebackene Homburger Oberbürgermeister entlang der Reben, schneidet die reifen Früchte ab und lässt sie in den Eimer plumpsen – eine Arbeit, die für den Verwaltungschef aus dem Saarpfalz-Kreis keine Premiere ist. „Ida ist zum ersten Mal dabei“, sagt er über seinen treuen Vierbeiner, der sich über die Streicheleinheiten der vielen Verwaltungschefs freut, die an diesem Spätsommertag an der Obermosel zusammengekommen sind. Einmal im Jahr verlassen sie ihr Rathaus, um den Winzern an der saarländischen Obermosel bei der Lese zu helfen – dieses Mal im Wingert von Ralf Petgen vom Weingut Petgen-Dahm in Sehndorf.