Schloss Berg : Ein Einblick in den Alltag von Hausdame, Küchenchef und Co.

Bettenmachen will gelernt sein: Beim Tag der offenen Tür konnten interessierte Besucher den Test machen. Foto: Ruppenthal

Nennig Beim Tag der offenen Tür gewährt das Personal des Victor’s Residence Hotel den Gästen einen Blick hinter die Kulissen.

Die Kombination aus Kräutern und Zitrus schmeichelt der Nase – ein Duft, von dem Christine und Sarah Marschel nicht genug bekommen können. Immer wieder schnuppern die beiden sympathischen Frauen an Fläschchen mit dem Duschgel, das ihnen Hausdame Uta Müntze unter die Nase hält. „Wir beziehen von Etro die Linie Palais Jamais, die sich durch eine Spur von Gewürzen, Energie und Ausgeglichenheit auszeichnet“, verrät die Frau, die seit fünf Jahren leitende Haushälterin im Victor’s Residence Hotel in Nennig ist.

Tag der offenen Tür im Schloss Berg

Insgesamt 90 Zimmer gibt es in der idyllisch gelegenen Anlage – 73 im Haupthaus und 17 im Schloss. „Wir sind für die Sauberkeit in der ganzen Villa, dem Schloss, dem Restaurant Fine Dining und insbesondere natürlich für die Zimmer zuständig“, listet sie beim Tag der offenen Tür den Gästen die Aufgaben, denen sich das Team des Housekeepings widmet. Und über die Menge an Wäsche, die im vergangenen Jahr für das gesamte Haus angefallen ist, gibt Uta Müntze auch einen Überblick – 16 500 große Kissen, 16 100 kleine, 17 100 Bettbezüge, 42 400 kleine Handtücher, 56 700 Duschtücher, inklusive für Pool und Sauna sowie 9000 Bademäntel, eingeschlossen die für Kinder.

Schloss Berg war einmal eine Jugendherberge

Staunend registrieren Martin Canaris und sein Schwiegervater Josef Theobald die Zahlen, um ihre Blicke durch die Kaisersuite Trajan schweifen zu lassen. „Wir wollten diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen und uns das Haus einmal komplett angucken“, sagt Canaris, Soldat bei der Bundeswehr. „Als Nenniger bin ich interessiert, einen Einblick in das Schloss zu erhalten“, ergänzt sein Schwiegervater, der sich als Mitglied des Vereins für Geschichte und Kultur outet. Nur zu gerne erinnert er sich an die Zeit, in der das Schloss Jugendherberge war. Damals sei öfter dort gewesen. Während er in Erinnerungen schwelt, setzt Sarah Vogelgesang ihre Führung durch die Anlage fort – durch die Villa, für deren Ausstattung die Römer Pate gestanden haben, und das Schloss, das romantisch eingerichtet wurde.

Lange Wartezeiten für Sterneküche Victor’s Fine Dining by Christian Bau

Stolz weist die Ausbildungsleiterin auf das Reich von Christian Bau hin, der mit drei Sternen zur absoluten Spitze in Deutschland zählt und für dessen Besuch man mit langen Wartezeiten rechnen muss. Das Victor’s Fine Dining by Christian Bau, eines von drei Restaurants von Schloss Berg, besuchen nach ihren Worten Feinschmecker aus aller Welt, um dessen Küche zu erleben. Mediterran sind die Gerichte im Restaurant Bacchus, moderne Landhausküche ist im Victor’s Landgasthaus „Die Scheune“ angesagt.