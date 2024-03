Bahnhofstraße in Perl wird saniert Die Buckelpiste in die Ortsmitte hinein soll verschwinden

Funkelnagelneu sind die Spaten, die die sechs Männer in den Haufen aus Sand graben, um diesen anschließend im Gleichklang zu verteilen. „Ein lang gehegter Wunsch geht jetzt in Erfüllung“, kommentiert der Perler Bürgermeister Ralf Uhlenbruch den offiziellen Start zur Sanierung der Bahnhofstraße. Nach seiner Ansicht ist es dringend nötig, dass die Buckelpiste verschwindet und die Straße endlich eine neue Fahrbahn erhält, sagt er auch mit Blick auf Risse, die den Asphalt an vielen Stellen durchziehen. Während der Verwaltungschef sich für den Termin eigens einen schwarzen Schutzhelm mit dem Perler Emblem mitgebracht hat, setzen seine Mitstreiter auf Weiß, jene Farbe, die am Bau Vorarbeitern vorbehalten ist.