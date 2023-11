Salz-Zeit Mit frischer Salzluft einmal kräftig durchatmen

Ein ganz besonderes Indoor-Spielzimmer für Kinder hat Tanja Albert in Perl eröffnet. Der Boden des Salz-Spielplatzes mit dem Namen „Salz-Zeit“ ist mit vier Tonnen Halit-Salz 15 Zentimeter hoch aufgeschüttet. Zusätzlich sorgt ein Sole-Vernebler für einen trockenen und sehr feinen Nebel, der per Luftstrom in das Zimmer geleitet wird und ein salzhaltiges Meeresklima schafft. Es wirkt entzündungshemmend und abschwellend auf die Schleimhäute. Die Kinder können mit Kleidung in das Salzzimmer und sich dort eine Stunde aufhalten und spielen. Eine Fußbodenheizung sorgt für angenehme Wärme im Raum.