Mountainbike Das vertraute Terrain ist plötzlich fremd

Für Philip Meiser gestaltete sich die Rückkehr auf sein jahrelang bevorzugtes Terrain nicht ganz einfach. „Ich habe in der letzten Runde leider zwei Fehler gemacht, die mich zurückgeworfen haben“, sagte der 31-Jährige, der am Sonntag eigentlich als Favorit in das Cross-Country-Rennen um die Saarlandmeisterschaft in Perl gegangen war. Auch wenn er mittlerweile umgesattelt hat: Der 31-Jährige hat das Mountainbike seit dieser Saison eigentlich gegen das Rennrad eingetauscht und fährt inzwischen für das saarländische Profi-Radteam Bike Aid auf der Straße. Im März war er unter anderem bei der Rundfahrt „Classica da Arrabida“ in Portugal am Start.