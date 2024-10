Fachkräftemangel im Saarland Saar-Spitzenkoch sauer auf Behörde: „Ich könnte wirklich laut schreien"

Er ist einer der allerbesten Köche Deutschlands, für viele sogar der beste im ganzen Land: Christian Bau vom Spitzenrestaurant Victor’s Fine Dining by Christian Bau in Perl im Saarland. „Über das höchste Niveau seiner Kochkunst gibt es in der Szene keine zwei Meinungen“, teilte zuletzt der renommierte Gourmetführer Gusto mit und adelte den Saar-Spitzenkoch mit der höchste Auszeichnung von 10+ von 10 Gusto-Pfannen (wir berichteten). „Jeder, der hierzulande etwas für Spitzenküche übrig hat, weiß über Christian Baus kulinarische Philosophie, die Besonderheiten und Stärken seines Kulinariums“, hieß es zu seiner Ausnahmestellung in der deutschen Top-Gastronomie.