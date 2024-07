Neue Weinbotschafterinnen Geschwister-Power: Sophia und Anna werden die neuen Moselweinköniginnen

Zwei Schwestern aus dem Perler Ortsteil Büschdorf werden den saarländischen Moselwein in der kommenden Saison vertreten. Der Festausschuss Saarländisches Moselweinfest hatte in die Caesar‘s Bar des Victor‘s Residenz-Hotels Schloss Berg eingeladen, wo Sophia Hoffmann als neue Weinkönigin vorgestellt wurde. Ihre Schwester Anna wird sie in dem neuen Amt als Prinzessin unterstützen.