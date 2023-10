„Spatenstich Beginn einer aufregenden Reise“ Baustart für das Feuerwehrgerätehaus in Besch

„Die Grundfläche umfasst 518 Quadratmeter und beinhaltet eine Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen und einer Werkstatt sowie ein Sozialgebäude mit Umkleidebereich und Multifunktionsraum.“ Den Spatenstich nennt er „den symbolischen Startschuss für ein Feuerwerk an Investitionen in der Gemeinde. Mehrere Projekte mit Investitionen weit über 20 Millionen Euro werden derzeit umgesetzt.“ Als Beispiele zählt er die Sanierung des Vereinshauses und der Bahnhofstraße in Perl auf, den Neubau des Sportplatzes und der Leichtathletikanlage am Kreckelberg, eine neue Trinkwasseraufbereitungsanlage sowie den „qualitativen und quantitativen Ausbau“ des Bildungsstandortes Dreiländereck.