Zum Start der neuen Saison Villa Borg bietet Abend mit einem römischen Winzer

Auler veranschaulicht bei der Weinprobe seine Erläuterungen mit einer großen Wein-Amphore sowie einer Patera, einem römischen Schöpfgefäß. In seinem Garten hat der Winzer zwei riesige Tongefäße vergraben, die rund 1000 Liter fassen. In solchen „Dolia“ haben die Römer ihren Wein reifen lassen, bevor er in schmale 20-Liter-Amphoren umgefüllt wurde. Auler kann aufgrund eigener Experimente berichten, wie diese von innen abgedichtet wurden.