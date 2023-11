Sinz Gelungener Auftakt für „Licht – Land – Musik“ in Sinz

Seit der Adventsfenster-Aktion in Sinz wird diese Aktion immer am 1. Dezember als erstes Adventsfenster eröffnet. In der Kapelle wird dann von der Tochter des Kapellen-Erbauers, Brigitte Kiefer, und deren Familie eine Krippe mit vielen Figuren und Details aufgebaut und mit etlichen Leuchten hell erstrahlt. In der Kapelle befindet sich an der Rückwand ein großes altes Pestkreuz, das Peter Strupp nach dem Krieg auf dem Sinzer Bann aufgelesen hatte und in die Kapelle integrierte. Der neben der Kapelle stehende große Engel stammt aus einer Kapelle, die an der heutigen Kreuzung Klosterstraße/Tettinger Weg stand und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde und ebenfalls im Besitz der Familie Strupp war. Nach umfangreichen Renovierungen wurde dieser Engel dann neben der jetzigen Friedenskapelle in der Straße „Im Kirchgarten“ aufgestellt.