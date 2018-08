Rat stellt Weichen in Sachen Sport

Ein weiteres Thema, das in der Gemeinde schon seit Längerem intensiv diskutiert wird, ist die Verkehrssituation in der Ortsmitte von Perl. Ein Gutachten hierzu ist ebenfalls Thema auf der Tagesordnung der Sitzung. Weiter geht es um die Neuregelung der Grünschnitt-Annahme, um die Einrichtung von W-Lan-Hotspots in den gemeindlichen Bürgerhäusern und Dorfplätzen sowie um den geplanten Neubau einer Autobahn-Raststätte an der A 8 auf dem Pellinger Berg. Weiter wird der Rat über eine Resolution zum Thema Polizeipräsenz in der Gemeinde sprechen. Weitere Themen sind Bauleit-Planungen für die Ortsteile Oberleuken und Perl sowie die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges.