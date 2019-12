Ermittlungen laufen : Polizei hat Palzemer Skelett noch nicht identifiziert

Palzem Zwei Tage nach dem Fund von Teilen eines Skeletts bei Palzem ist der oder die Tote noch nicht identifiziert. Die Ermittlungen laufen laut Polizei.

Die Identität des oder der Toten in Palzem steht laut Karl-Peter Jochem, Pressesprecher der Polizei in Trier, noch nicht fest. „Wir können auch nicht sagen, ob der Ausweis, den wir am Fundort entdeckt haben, zu der Leiche gehört.“