Immer mehr illegale Müllablagerungen in der Gemeinde Perl : Kostenfreie Entsorgung wünschenswert, doch nicht umsetzbar

Perl Möbel, Bauschutt, Elektrogeräte, Textilien oder Öle: Die Liste der Gegenstände, die illegal an Containerplätzen, im Wald oder auf Wiesenflächen entsorgt werden, ist nach den Worten von Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch lang.

„Leider ist es so, dass die wilden Müllablagerungen in den vergangenen Jahren weiter zugenommen haben“, klagt er. „Es vergeht kein Tag, an dem insbesondere unsere Mitarbeiter des Bauhofes wilde Müllablagerungen beseitigen müssen.“ In der vergangenen Woche mussten die Männer nach seinem Bekunden ausrücken, um wieder Einrichtungsgegenstände wie Möbel und eine Couch, deren sich jemand entledigt hatte, aufzuladen und zum Wertstoffhof nach Besch zu transportieren. „Dabei können gerade solche Gegenstände dort kostenlos entsorgt werden“, sagt er.