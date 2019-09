Bäume für Perl : Kostenlose Obstbäume und Rebstöcke für Perler Familien

Mit der Anpflanzung von Obstbäumen will die Fraktion der Grünen Natur- und Artenschutz stärken. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Perl Gemeinderat beschließt auf Antrag der Grünen einstimmig diese Aktion.

Läuft alles nach Plan, werden Gartenliebhaber aus der Gemeinde Perl in der Woche um den 3. Oktober die ersten kostenlosen Bäume und Rebstöcke pflanzen können. Einstimmig hat der Perler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für diese Aufforstung freigemacht, die die Fraktion der Grünen vorgeschlagen hatte. Als Vorbild nennen die Kommunalpolitiker von der Obermosel die Schleswig-Hosteiner mit ihrem Einheitsbuddeln. Die Argumente der Landesregierung aus dem nördlichen Bundesland: Wälder sind nicht nur Orte der Erholung, sie helfen auch, den Klimawandel zu bremsen, indem sie langfristig CO2 speichern. Das erklärte Ziel der Nordlichter ist es, neue Bäume zu pflanzen – ein kleiner Wald, der etwa so groß wie 16 Fußballfelder ist.