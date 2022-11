Unfallstrecke in Perl : Nach tödlichen Unfällen: Behörde will am Sinzer Berg eingreifen

Bei Polizeikontrollen am Sinzer haben die Beamten vor allem überlaute Motorräder und Temposünder im Visier. Foto: Ruppenthal

Sinz Die Strecke am Sinzer Berg in der Gemeinde Perl soll nach mehreren schweren Unfällen entschärft werden. Was der Landesbetrieb für Straßenbau konkret plant.