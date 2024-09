Nahe Perl-Münzingen Frau (62) von Maishäcksler erfasst und wird lebensgefährlich verletzt

Perl · In Perl-Münzingen ereignete sich am Freitagvormittag ein folgenschwerer Unfall in einem Maisfeld. Eine Spaziergängerin und ihr Hund wurden durch eine Landmaschine verletzt.

13.09.2024 , 20:31 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler