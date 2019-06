Perl : Der Nachwuchs der Wehren hat abgestimmt

Perl Die Jugendfeuerwehren im Kreis Merzig-Wadern haben in Perl ihre Delegiertenversammlung abgehalten. Dabei wurde auch gewählt.

Stefan Conrad aus Niederlosheim steht weiterhin an der Spitze der Jugendfeuerwehren des Landkreises Merzig-Wadern und kann die erfolgreiche und wichtige Nachwuchsarbeit für die Freiwilligen Feuerwehren fortsetzen. Anlässlich der Delegiertenversammlung mit Neuwahlen (siehe Info) im Katholischen Vereinshaus in Perl erhielten er als Beauftragter der Jugendfeuerwehren des Kreises sowie seine beiden Stellvertreter Anna Luckas aus Bietzen und Mike Grundhöfer aus Wadern auch für die nächsten zwei Jahre wieder das eindrucksvolle Vertrauen der 119 anwesenden stimmberechtigten Delegierten.

Die Reihe der Grußworte der Gäste eröffnete die Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich: „Ich bedanke mich für die gute Jugendarbeit in der Feuerwehr. Als Landrätin kann man auf viele Dinge stolz sein, besonders wenn man über Jahre eine so starke Jugendfeuerwehr aufrechterhält. Man muss es schaffen, Kinder von acht Jahren an für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Dazu müssen tolle Dinge einfallen. Kreisjugendfeuerwehrbetreuer Stefan Conrad und sein Team haben dies gut und erfolgreich gemacht. Im Ehrenamt braucht man Spaß und Freude. Ich wünsche noch lange Freude an der Jugendfeuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr ist auf Ehrenamtlichkeit ausgelegt. Ihr habt euch ein gutes und wichtiges Ehrenamt ausgesucht. Bleibt diesem treu.“