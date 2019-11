Nachtarbeit in Perl : DB Netz AG arbeitet wieder am Gleis

Perl In der Nacht von Freitag, 8. November, auf Samstag, 9. November, stehen an den Gleisen auf der Strecke Wincheringen-Nennig-Perl Bauarbeiten an. Dies teilt die DB Netz AG mit. Demnach handelt es sich um Stopfarbeiten mit der Einzelfehlerstopfmaschine.

Die Arbeiten dauern von 22 bis 6 Uhr und sind, so die DB Netz AG, zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich.