46. Weinfest in Perl Das Perler Weinfest lockte viele Besucher von Nah und Fern (mit Fotostrecke)

Das letzte Wochenende im Monat Oktober ist für die Weingemeinde Perl immer ein besonderes. So auch in diesem Jahr: Es ist das Wochenende, an dem die Winzer ihre Trauben in die Keller eingebracht haben und sie ihren Wein einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können. Das garantiert ihnen nun zum 46. Mal hohe Aufmerksamkeit bei den Menschen in der Region, ob links oder rechts von der Mosel. An diesem Wochenende gibt es keine Luxemburger, Deutsche oder Franzosen, sondern im Mittelpunkt steht der Wein. Mit ihm wird zusammen gefeiert und über ihn gefachsimpelt oder was auch immer.