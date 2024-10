Teils Abstruse Situationen Ortsrat Sinz bemängelt ÖPNV im Obermoselraum

Auf Anfrage beim Verkehrsverbund Saar (Saar-VV) nach einer morgentlichen Verbindung an schulfreien Tagen hat ein Bürger aus Sinz, wie es in der Sitzung hieß, von einem Mitarbeiter die Auskunft bekommen, dass man ja die Möglichkeit habe, in den Saar-Lux-Bus nach Luxemburg/Stadt einzusteigen und dann über Stadt Luxemburg wieder zurück über Sinz nach Merzig zu fahren – „tolle Verbindung von zwei Stunden Fahrzeit“, lautete der Tenor in der Sitzung. Könnte man in Sinz in Richtung Merzig einsteigen, wäre man in 30 Minuten am Bahnhof in Merzig. „Hier sollten die Verantwortlichen ansetzen, damit man auch innerhalb des Kreises und des Saarlandes mit diesen Linien des Saar-Lux-Busses fahren kann, um den ÖPNV in unserem ländlichen Raum zu verbessern“, meinte Kurt Willkomm. Diesem Ansinnen stimmte der Ortsrat einstimmig zu.