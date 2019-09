Ortsrat hat sich konstituiert : Mathias Bladt ist neuer Ortsvorsteher in Sehndorf

Mathias Bladt ist neuer Ortsvorsteher in Sehndorf

Sehndorf Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsrates im Perler Ortsteil Sehndorf gab es einen Wechsel des Ortsvorstehers. Zum einen, weil der bisherige Ortsvorsteher Norbert Kiefer (CDU) nicht mehr kandidiert hatte, und zum anderen, weil sich die Mehrheitsverhältnisse bei der Kommunalwahl im Mai verändert haben.

Hatte die CDU in der letzten Wahlperiode mit 77 Stimmen und 55,4 Prozent noch die absolute Mehrheit im Rat, so musste sie sich nun mit 63 Stimmen und 48,1 Prozent begnügen. Die SPD errang mit 68 Stimmen (also mit fünf Stimmen mehr als die CDU) und 51,9 Prozent im Mai die Mehrheit der Stimmen und kann somit im neuen Ortsrat fünf (gegenüber vier im Jahre 2014) Sitze einnehmen, während die CDU nur noch vier Mitglieder stellt. Bei der Wahl 2014 errang die SPD 62 Stimmen (44,6 Prozent).