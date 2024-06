Am 27. Juni Olympische Flamme kommt nach Perl – was rund um das Event geplant ist

Auf dem Gelände des antiken Olympia in Griechenland wird das olympische Feuer im Vorfeld jeder Olympischen Spiele entfacht und von dort aus in den jeweiligen Austragungsort transportiert. Auf ihrem Weg nach Paris, wo Ende Juli die Soimmerspiele beginnen, macht die olympische Flamme auch einen Abstecher in unsere Region. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa

Foto: dpa/Thanassis Stavrakis