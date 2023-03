Aktionstage entlang der Weinroute „Via mosel’“ So wohnt der Wein

Entlang der „Via mosel’“ beteiligen sich rund 50 Weingüter und Weinorte mit Angeboten für Wein- und Architekturliebhaberinnen und -liebhaber an dieser Aktion, darunter auch Betriebe vom saarländischen Teil der Obermosel und aus dem Saartal. Neben Weinverkostungen erwartet die Besucher ein vielfältiges weinarchitektonisches Rahmenprogramm mit spannenden Gebäudeführungen, Architektengesprächen, Ausstellungen, Quiz, Bauherrengeschichten und Workshops. So kann man sich in außergewöhnlicher Architektur darüber informieren, wie Wein wohnt. Ob eine architektonische Diskussionsrunde mit Architekten gewünscht ist, eine exklusive Führung durch den historischen Ortskern eines Weinortes mit Weinprobe oder eine genussvolle Weinreise in einer stylischen Produktionshalle eines Bio-Weingutes: