OBERPERL Oberperl feiert seine Michaelskirmes

Die traditonelle Michaelskirmes in Oberperl, organisiert vom Heimatverein am und im Bürgerhaus und dem Dorfgemeinschaftsraum, findet wieder am kommenden Sonntag, 22. September, statt. Los geht es mit dem Festhochamt um 10.30 Uhr in der Kapelle. Anschließend spielen die Musikfreunde Perl-Besch zum Frühschoppen auf. Ab 12 Uhr bietet der Heimatverein ein gemeinsames Mittagessen an. Anschließend ist das Kuchenbuffet aufgebaut.