Nisthilfe bei Nennig aufgestellt : Storchenhorst in Moselauen bei Nennig eingerichtet

Trotz des nasskalten Wetters ließen es sich viele Gäste nicht nehmen, den Aufbau des Storchennestes in den Nenniger Moselauen am Mittwochmorgen mitzuerleben. Der Horst ist eineinhalb Meter breit und 90 Kilogramm schwer. Mitarbeiter der Landschaftsagentur Plus waren bei der Installation der Nisthilfe ebenso an Bord wie Umweltstaatssekretär Sebastian Thul, Vertreter des Naturschutzbundes (Nabu), darunter der Ornithologe Rolf Klein, Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch, Mitarbeiter der Kieswerke Besch-Nennig GmbH (KBN), der Naturwacht Saarland, ein Team des Planungsbüros Milvus GmbH sowie Alfons Wender, der Bewirtschafter in der Moselaue. Die Idee, dem Storch auf dem Terrain einen Wohnraum anzubieten, hatte Rolf Klein, der Mitglied im Nabu ist.