Wildauffangstation in Saarburg : Wird der Storch aus Nennig bald zu seinen Artgenossen umsiedeln?

Suchend durchstreift der Storch von der Obermosel sein Revier im Wildtierzentrum Saarburg. Foto: Jürgen Meyer/Wildtierzentrum

Saarburg/Nennig Pflegevater Jürgen Meyer will, dass der Storch, der derzeit in der Wildauffangstation in Saarburg lebt, nicht alleine bleibt. Deshalb steht bald ein Umzug an – jedoch mit Option auf eine Rückkehr.