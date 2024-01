Fußball Der neue Rasen kommt, der alte Trainer bleibt

Lange hat es gedauert, nun ist der Auftrag zum Bau des neuen Rasenplatzes in der Gemeinde Perl vergeben. Das sorgte bei der SG Perl-Besch, die in der Fußball-Verbandsliga Süd-West spielt und einer der Hauptnutzer der neuen Anlage sein wird, für Erleichterung. „Die Vergabe wurde nach langem Hin und Her Anfang des Jahres von der Gemeinde erteilt“, berichtet der SG-Vorsitzende Christian Henkgen erleichtert. Die Arbeiten am neuen Clubheim seien schon weit fortgeschritten. Und nach der Vergabe des Bauauftrages für den Rasenplatz hofft er, „dass wir eventuell im Herbst dieses Jahres die Einweihung der neuen Sportanlage feiern können“.