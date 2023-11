Auf rund 60 Quadratmetern Neue Tourist-Info Perl beherbergt Delikatessen und jede Menge Info-Material

In dem urgemütlich eingerichteten Laden in der Trierer Straße 8 stapeln sich in den Regalen Delikatessen aus der Region – Weine, Essig und Co. der Marke „Ebbes von Hei“, außerdem jede Menge Info-Material über die Kommune an der Mosel und ihre Nachbarn. In dem rund 60 Quadratmeter großen Raum, der unter anderem ein Nähstübchen beherbergte, hat die Tourist-Info der Gemeinde ein neues Domizil gefunden – einschließlich einer Bücherecke. Aus der Einweihung machen die Perler eine Fete mit vielen Gästen.