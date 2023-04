Seit kurzem abrufbar Grenzenlos das Herz Europas erwandern

Die App ist eine Weiterentwicklung eines bereits bestehenden digitalen Angebotes, das zu diversen Sehenswürdigkeiten im Kreis Merzig-Wadern führt, wie etwa zum Feinmechanischen Museum Fellenbergmühle in Merzig oder zur Römischen Villa Borg in der Gemeinde Perl. „Bereits die Kelten, Römer und unterschiedliche Herrschaften in den vergangenen Jahrhunderten wussten die Vorzüge dieser Region zu schätzen, die damit einen einzigartigen kulturellen und touristischen Raum bietet“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.