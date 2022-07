Storchennachwuchs bei Nennig : Mini-Storch blickt sich in den Moselauen um

Vor rund drei Wochen ist der Storch in der Nisthilfe der Landschaftsagentur Plus zwischen Besch und Nennig geschlüpft. Foto: BeckerBredel

Nennig Im vergangenen Jahr wurde eine Nisthilfe für Störche in den Moselauen bei Nennig aufgestellt. Prompt hat in diesem Frühjahr ein Storchenpaar seinen Nachwuchs dort ausgebrütet. Jetzt wächst der kleine Storch im Naturschutzgebiet an der Mosel heran.