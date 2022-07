Nenniger Storchennachwuchs in Tierauffangstation in Saarburg : Warum der Jungstorch von der Obermosel Tierfreunden derzeit Sorgen bereitet

Vor rund drei Wochen ist der Storch in der Nisthilfe der Landschaftsagentur Plus zwischen Besch und Nennig geschlüpft. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

Nennig/Saarburg Vor wenigen Wochen ist am Ufer der Mosel ein kleiner Storch geschlüpft. Jetzt sind Tierschützer in Sorge um das Tier. Der Jungstorch wird aktuell in einer Pflegestation versorgt.

Von Margit Stark

Seit Dienstag wird der Storchennachwuchs von Nennig im Wildtierzentrum in Saarburg aufgepäppelt. Das hat Walter Nicola, Naturschutzbeauftragter von Nennig, der SZ mitgeteilt. Der Jungvogel habe völlig entkräftet auf dem Boden gekauert und sich nicht zur Wehr gesetzt, als der Tierschützer ihn in seine Obhut nahm. Ob der Kleine überleben werde, stehe noch nicht fest.

Nachdem der Jungvogel das Nest verlassen habe, hätten ihn seine Eltern nicht mehr gefüttert. „Die Altvögel habe ich noch am Sonntagabend auf dem Nest sitzen sehen“, sagt Nicola. Ständig seien er und Gleichgesinnte vor Ort gewesen, besorgt über den schlechten Zustand des Tiers.