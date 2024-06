Buntes Programm Nenniger feiern ihr Jubiläumspfarrfest

„Als Christen tragen wir Verantwortung, unseren Glauben in unserem Alltag zu leben und zu gestalten, damit dieses Haus Gottes zu einem Haus aus lebenden Steinen wird und zum Zeugnis auch für nachfolgende Generationen“, so die Ausführungen von Pfarrer Uwe Janssen im Vorfeld zum Jubiläumspfarrfest an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni. Die Inschrift über dem Portal der Pfarrkirche in Nennig aus dem Jahr 1804 ermahnt dazu, dies nicht zu vergessen: „O ihr Kinder. Denket dankbar zurück. Eure frommen Eltern haben euch diese Kirche durch ihr Geld und Arbeit auferbaut“, steht dort geschrieben.