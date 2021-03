Nachtarbeiten : Bahn baut im Bahnhof Nennig

Bei Nennig stehen Gleisarbeiten an (Symbolfoto) Foto: picture-alliance/ dpa/Schmid

Nennig Am Bahnhof in Nennig wird von Donnerstag bis Freitag, 11. bis 12. März, gebaut. Dies kündigt die DB Netz AG an. Im Bereich von Gleis 1 werden die Schwellen gewechselt, wie es heißt. Aufgrund der gegebenen betrieblichen Voraussetzungen sei es laut Bahn notwendig, die Arbeiten während der Nacht durchzuführen.

Die Bauarbeiten seien zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich, heißt es weiter. Die Bahn bittet die betroffenen Anwohner um Verständnbis für eventuelle Lärmbelästigungen.