Vorfall bei Perl Frau und Hund geraten in Erntemaschine: „Hundehalter sollten sich einer gewissen Gefahr bewusst sein“

Eine 62-jährige Frau geht mit ihrem Hund im saarländischen Perl nahe dem Ortsteil Münzingen spazieren. Das Tier reißt sich los. Es rennt in ein Maisfeld, die Halterin hinterher. Was unbegreiflicherweise anscheinend weder der Vierbeiner noch die Frau mitbekommen: Auf dem Feld ist eine schwere Erntemaschine unterwegs. Hund und Halterin geraten irgendwie „in das Maisgebiss eines Feldhäckslers“, meldet die Polizei. Die Frau erleidet lebensgefährliche Verletzungen, kommt in ein Krankenhaus, wo ihr Zustand stabilisiert werden kann. Der Hund wird so schwer verletzt, dass er eingeschläfert werden muss.