Prozession Reiter und Kutschfahrer trotzen dem Regen

Tapfer halten Reiter und Kutscher beim Quirinusritt in Perl durch – trotz des heftigen Schauers, der in Sehndorf einsetzt. Als hätte sie es geahnt, hat Isolde Heinz, die die Zügel auf einer der vier Kutschen fest in der Hand hält, Schirme für die Gäste eingepackt. Während die sympathische Frau den beiden Pferden Dorina und Viana den Weg vorgibt, verteilt ihre Begleiterin Sabrina Busche großzügig die Schirme, die SPD-Fraktionschef Michael Fixemer für die Leute in der Kutsche in Empfang nimmt und sie öffnet – einen großen grauen für Perls Verwaltungschef Ralf Uhlenbruch und Helen Hammond, die Bürgermeisterin von Sierck-les-Bains, einen großen in Knallrot für sich und seine Fraktionskollegen Hans-Peter Trierweiler (CDU) und Christian Schramm (Grüne). „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, kommentiert Fixemer die unwillkommene Dusche, die – wie vom Wetterdienst vorausgesagt – den Ort an der Obermosel am Nachmittag erreicht hat.