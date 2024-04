Radsport Mountainbike: Start in die Saarlandliga-Saison in Perl

Das nächste Rennen der Saarlandliga findet am 4. Mai mit dem „Eppel-Bike“ in Eppelborn statt, danach folgen am 11. Mai das Wagwiesenrennen Neunkirchen, am 15. Juni das Rennen der Bergradler Oberthal, sowie am 29. Juni das Kirmesrennen in Hirzweiler. Nach der Sommerpause stehen noch am 14. September das Rennen in Freisen und am 28. September der Schmelzer Geländetag an.