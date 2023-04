Mountainbike Der Landestrainer geht selbst auf Titeljagd

Perl · In Perl startet an diesem Samstag die neue Mountainbike-Saarlandliga. Am Sonntag geht es um die Landesmeistertitel.

28.04.2023, 17:52 Uhr

Kim Ames vom Blieskasteler Bike-Aid-Team gilt als die Favoritin auf den Saarlandmeister-Titel bei den Frauen, bei den Männern ist es ihr Teamkollege Philip Meiser. Aber auch Landestrainer Matthias Lauer macht sich Hoffnungen. Foto: Heiko Lehmann

Von David Benedyczuk

Mit einer neuen, rein saarländischen Rennserie möchte die Veranstaltergemeinschaft der saarländischen Mountainbike-Vereine für einen Impuls sorgen. „Es geht um die Förderung unserer Nachwuchsfahrer, dass diese einen Anreiz bekommen und sich im Rahmen von Wettkämpfen auch besser weiterentwickeln. Für die Vereine ist das eine tolle Sache“, sagt Leander Wappler, der Präsident des Saarländischen Radfahrer-Bund (SRB).