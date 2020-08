Haarnadelkurve der B 406 : Motorradfahrer machen Sinzer Berg unsicher

Perl Lärm, Fahren auf einem Rad, rücksichtslose Überhol- und Umkehrmanöver: Im Perler Ortsteil Sinz leiden Anwohner unter Motorradfahrern, die bevorzugt am Wochenende durch die Haarnadelkurve der Bundesstraße B 406 am Sinzer Berg rasen und Andere gefährden.

Da Geschwindigkeitskontrollen die Zweiradfahrer nicht abschrecken, prüft der Ortsrat Alternativen wie dauerhafte Geschwindigkeitsüberwachung, Einführung einer Halterhaftung, Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen oder Fahrbahnverengung. Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch (CDU) will mögliche Lösungen in den Gremien diskutieren.