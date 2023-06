Besuch aus Haiti in Perl Ein Ballspiel lässt das Eis endgültig schmelzen

Dem Besuch in Sierck-les-Bains folgt heute eine Stippvisite auf Schloss Malbrouck und ein Empfang im Schengen-Lyzeum. Am Nachmittag wartet das Flugzeug, um die vier Sportler aus Haiti und ihre Begleiter nach Berlin zu bringen. Die drei Läufer und der Tischtennisspieler sind dort bei den Special Olympics World Games am Start. Die Wettkämpfe für Sportler mit Behinderung laufen vom 17. bis 25. Juni. Zuvor war die neunköpfige Delegation zu Gast in Perl.