Hoher Besuch Die Ministerin hörte den Schülern genau zu

Die Parallelklasse des Schengen-Lyzeums bestaunte gerade den Milchviehbetrieb des Wiesenhofs in Perl, da ließ sich die Umweltministerin Petra Berg bereits von der Klasse 6B des Schengen-Lyzeums schon detailliert berichten, was die Schülerinnen und Schüler von ihrem Klassenausflug dorthin zwei Tage zuvor an spannenden Erfahrungen mitgebracht hatten. Die Klassenausflüge und die daraus resultierenden Nacharbeiten in der Schule fanden im Rahmen der Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel“ statt. Zunächst mal begrüßte ein zweiköpfiges jugendliches Empfangskomitee mit der Lehrerin Sabine Petit den hohen Besuch vor der Schule.