Innenminister Klaus Bouillon (2. von links) zeigte sich wieder spendabel und überreichte Zuwendungsbescheide an Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (rechts) für die Sanierung des Sportgeländes am Hochwald-Gymnasium sowie Bürgermeister Uhlenbruch (Mitte) für ein neues Feuerwehrgerätehaus in Besch. HWG-Schulleiterin Elke Derdouk (links) freut sich ebenso wie Landtagsabgeordneter Frank Wagner. Foto: Brücker Erich