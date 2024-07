Konstituierung des Ortsrates in Oberleuken Mike Buch ist Ortsvorsteher von Oberleuken

Mike Buch, 46 Jahre alt und Leiter IT-Datenmanagement bei einer Bank in Luxemburg, bedankte sich für das Vertrauen und hofft auf eine gute und gedeihliche Zusammenarbeit aller Ortsratsmitglieder in den kommenden fünf Jahren. Buch ist Neueinsteiger in der Kommunalpolitik und will sein ganzes Wirken nun zum Wohl der Allgemeinheit in den drei Orten Oberleuken, Keßlingen und Münzingen einbringen. In der Feuerwehr in Oberleuken und im ABZ-Zug auf Kreisebene ist Mike Buch seit 2017 ehrenamtlich tätig.