SERIE FEINES AUS DER REGION BEI „EBBES VON HEI!“ Er baut Bestes aus der Region an

Borg · Der gelernte Maschinenbaumechaniker Michael Kruchten betreibt in Borg in seiner Freizeit Landwirtschaft. In seinem Hofladen verkauft er die eigenen Erzeugnisse, auch Saisonales ist dabei.

26.02.2024 , 15:36 Uhr

Kartoffeln gehören zum Angebot in Michael Kruchtens Hofladen in Borg. Die Knollen baut er im Familienbetrieb selbst an. Foto: Ute Keil

Von Ute Keil

Seit vielen Generationen betreibt die Familie von Michael Kruchten Landwirtschaft. Am jetzigen Standort in Borg sind sie seit den 1940er-Jahren, haben sich von der Viehzucht abgewendet und widmen sich jetzt dem Ackerbau und der Pensionspferdehaltung.