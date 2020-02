Matti aus Perl ist Ballträger : Beim Pokalspiel sind alle Augen auf ihn gerichtet

Perl/Völklingen Balltragejunge Matti Schweizer aus Perl hat seine Aufgabe beim Spiel am Mittwochabend souverän erfüllt.

Irgendwann ist die Kälte doch durch die dickste Winterkleidung gekrochen. Tapfer steckt Matti die Minus-Temperaturen weg, harrt bis zum Schluss, drückt dem FC Saarbrücken die Daumen. Den richtigen Riecher hatte der achtjährige Nachwuchskicker: Wenige Tage vor dem DFB-Pokalspiel hatte der pfiffige Blondschopf auf einen Sieg des Regionalligisten gegen den Karlsruher SC getippt. Auch mit seiner Einschätzung, dass die Partie in die Verlängerung ging, lag er goldrichtig. Die Saarbrücker schickten die Elf, die in der zweiten Bundesliga spielt, nach einem Elfmeterschießen mit 5:3 heim. Doch bevor der junge Fußballer dem Gewinn der Heimmannschaft entgegenfieberte, hatte er eine große Aufgabe zu erledigen: an der Spitze mit dem Schiedsrichter-Gespann den Ball ins Hermann-Neuberger-Stadion tragen. Rotes T-Shirt, rote Stulpen, den Ball in Händen, die Augen geradeaus gerichtet: So als hätte er nie was anderes gemacht, erfüllte der junge Fußballer, der bei der JSG Moseltal auf der Position sechs spielt, seine Aufgabe am Mittwochabend souverän und charmant.