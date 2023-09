Senioren-Weltmeisterschaft im Berglauf Krempchen verpasst WM-Gold nur ganz knapp

Die Strecke führte vom Ortsteil Ponta do Pargo über 9,2 Kilometer und 800 Höhenmeter ins 1254 Meter hoch gelegene Ziel. Krempchen, der in der Einzelwertung 14. wurde, fand den Kurs „sehr anstrengend, aber für mich relativ gut zu laufen. Der Berglauf war ja Neuland für mich. Es hat alles gut geklappt bis auf etwas Magenprobleme am Anfang.“ Zwei Tage später bestritt er den 32-Kilometer-Trail mit 1151 Höhenmetern. Dort kam er auf Platz 20, obwohl er auf einem Bergabstück stürzte und sich Schürfwunden zuzog.