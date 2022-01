Kapellen im Kreis Merzig-Wadern : Kleines Gotteshaus zu Ehren der Mutter Jesu in Borg

Die kleine Marienkapelle in Borg steht heute dank der privaten Initiative eines Ehepaars wieder ansehnlich da. Foto: Kurt Petry

BORG Die Marienkapelle in Borg am Eingang zur Straße „Im Nußgarten“ wurde im Jahr 1905 von der Familie Fox-Leuck erbaut. Vor etwa zehn Jahren haben dann Ingrid und Edmund Breit-Mersch diese Kapelle, die sich damals in sehr schlechtem Zustand befand, in ihre Obhut genommen.