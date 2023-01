Demo pro Menschenrechte : Aktivisten marschierten in Schengen für Frieden

Die Friedensdemo in Schengen wollte ein klares Zeichen setzen: Allerdings waren nur etwas mehr als ein Dutzend Menschen dem Aufruf der Initiative „QuattroPax“ gefolgt. Foto: Ruppenthal

Schengen Mit einer Mahnwache an und auf der Schengener Grenzbrücke demonstrierte „QuattroPax“, eine grenzüberschreitende Friedensinitiative aus Luxemburg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz, der Provinz Luxemburg in Wallonien und Lothringen am Internationalen „Tag der Menschenrechte“ gegen die ihre Ansicht nach „inhumane Abschottungspolitik der EU“.